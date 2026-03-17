Денис Седашов

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл поделился мыслями о будущем мегафайте между абсолютным чемпионом мира по боксу Александром Усиком (24-0, 15 KO) и легендой кикбоксинга Рико Верхувеном. Поединок, запланированный на 23 мая в Египте, вызвал немало скепсиса относительно шансов нидерландца в классическом боксе. Слова приводит Boxing News.

Аспиналл, который на протяжении десяти лет тренировался вместе с Верхувеном, призывает не недооценивать бывшего короля Glory.

Я думаю, что Рико сбрасывают со счетов. Послушайте, я тренировался с Рико последние 10 лет, поэтому я, конечно, предвзят, так как он мой добрый друг. Но в то же время Верхувен — сильный боец. У него за плечами много поединков — конечно, в другом виде спорта, — но если ему удастся сбить Усика, то всё может закончиться. Считаю ли я, что Рико лучше Усика как боксер? Нет, конечно, я этого не говорю. Но мне кажется, что его сбрасывают со счетов, а у него точно есть шанс на победу. Том Аспиналл

Усик начал подготовку к бою против Верхувена.