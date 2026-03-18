Чернигов дожал Феникс-Мариуполь в серии пенальти и вышел в полуфинал Кубка Украины
около 1 часа назад
Чернигов стал последним участником 1/2 финала Кубка Украины сезона 2025/26. В домашнем поединке против команды Феникс-Мариуполь хозяева оказались сильнее в послематчевой серии пенальти.
Основное время встречи завершилось без забитых голов — 0:0. Судьбу противостояния решили одиннадцатиметровые удары, в которых черниговцы победили со счетом 5:4.
В составе гостей свои удары не реализовали Владислав Сидоренко и Виталий Горин, который пробил выше ворот.
Кубок Украины. 1/4 финала
Чернигов – Феникс-Мариуполь – 0:0 (5:4 серия пен)
Благодаря этой победе Чернигов присоединился к списку полуфиналистов, куда ранее уже попали Динамо, Буковина и Металлист 1925.
