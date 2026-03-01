Питер Фьюри начинает тренировочный лагерь Верхувена перед встречей с Усиком
Тренер назвал этот лагерь крупнейшим в текущем сезоне
около 8 часов назад
Тренер нидерландского кикбоксера Рико Верховена Питер Ф’юри сообщил о старте тренировочного лагеря перед поединком с чемпионом WBC, WBA и IBF Александром Усиком (24-0, 15 КО).
По словам специалиста, после работы в других лагерях он возвращается в Лондон, чтобы сразу начать подготовку к поединку в Египте.
Свое мнение Ф’юри выразил в социальных сетях:
Краткое обновление. Только что прилетел в Лондон. Еду домой, а потом снова на работу. Провел три месяца в тренировочных лагерях, а теперь мы снова отправляемся в самый большой тренировочный лагерь – на бой Александра Усика и Рико Верхувена в Египте у пирамид. Это будет отличная ночь, но впереди много тяжелой работы. Два замечательных человека, два великих чемпиона по-своему – какая честь.
Поединок Усик — Верховен запланирован на 23 мая в Гизе.
