«В супертяжелом весе все бои рискованные»: Фанян — о возможном бое Усика с Уайлдером
Украинский легковес высказался относительно слухов о возможном поединке украинца и американца
около 4 часов назад
Украинский найлегковес Арам Фаниян (26-2, 6 KO) поделился мыслями о возможном поединке абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 KO) с бывшим обладателем титула WBC Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 КО). Слова приводит Vringe.
В супертяжелом весе все бои рискованные — такой уж бизнес, — смеется Фаниан. — Тем более, когда ты выходишь на ринг против одного из недавних доминаторов дивизиона, который отправлял соперников в нокаут одним ударом. Но мы видим, что нынешний Уайлдер — это, к сожалению для него, уже совсем другой боксер. А Усик — без сомнения, боксер космического уровня. Думаю, если команда Александра хочет этого боя, они уверены в результате.
Также украинский боксер высказался о возможном завершении карьеры Усика, отметив, что окончательное решение должен принимать только сам чемпион.
Александр уже достиг в боксе всего, чего только можно. Но продолжать ли карьеру — решать только ему. Если есть силы, энергия, желание и здоровье — почему бы не продолжать боксировать дальше? Нужно понимать, что спортсменам, которые всю жизнь живут в четком режиме и ежедневной рутине, очень сложно резко изменить ритм жизни.
