Спортивные драмы с Усиком и Питтом номинированы на Оскар
Церемония награждения состоится 15 марта
около 5 часов назад
Биографическую драму Незламний с Александром Усиком и спортивную ленту Формула-1 с Бредом Питтом номинировано на престижную кинопремию Оскар. Об этом сообщает ВВС.
Фильм Незламний (The Smashing Machine) получил номинацию в категории Лучший грим и прически.
В фильме Усик исполнил роль украинского бойца ММА Игоря Вовчанчина. Фильм рассказывает историю Маркa Керра – бывшего американского борца и двукратного чемпиона UFC в тяжелом весе, его сыграл Дуэйн Джонсон.
Спортивная драма Формула-1 была номинирована сразу в четырех категориях: Лучший фильм, Лучший звук, Лучшие визуальные эффекты и Лучший монтаж.
Лента рассказывает о бывшем пилоте Формулы-1 Сонни Хейсе (Бред Питт), который после аварии оставил гонки, но возвращается, чтобы стать наставником молодого гонщика Джошуа Пирса.
Напомним, Усик – автор нокаута года-2025 по версии WBC.
