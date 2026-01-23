Владимир Кириченко

Биографическую драму Незламний с Александром Усиком и спортивную ленту Формула-1 с Бредом Питтом номинировано на престижную кинопремию Оскар. Об этом сообщает ВВС.

Фильм Незламний (The Smashing Machine) получил номинацию в категории Лучший грим и прически.

В фильме Усик исполнил роль украинского бойца ММА Игоря Вовчанчина. Фильм рассказывает историю Маркa Керра – бывшего американского борца и двукратного чемпиона UFC в тяжелом весе, его сыграл Дуэйн Джонсон.

Спортивная драма Формула-1 была номинирована сразу в четырех категориях: Лучший фильм, Лучший звук, Лучшие визуальные эффекты и Лучший монтаж.

Лента рассказывает о бывшем пилоте Формулы-1 Сонни Хейсе (Бред Питт), который после аварии оставил гонки, но возвращается, чтобы стать наставником молодого гонщика Джошуа Пирса.

Церемония награждения состоится 15 марта.

Напомним, Усик – автор нокаута года-2025 по версии WBC.