Владимир Кириченко

Полиция выдала ордер на арест чемпиона WBA в легком дивизионе американца Джервонты Дэвиса (30-0-1, 28 КО) по делу о предполагаемом домашнем насилии. Об этом сообщает ESPN.

Ордер выдан по нескольким статьям обвинения, в том числе за незаконное лишение свободы, избиение и покушение на похищение человека.

Представитель полиции Miami Gardens Police Department Эммануэль Жанти сообщил, что правоохранители сотрудничают с оперативной группой по розыску беглецов Службы маршалов США с целью установления местонахождения Дэвиса.

В октябре 2025 года против Дэвиса подали судебный иск в связи с насилием в отношении женщин. Обращение обвиняло Джервонту в насильственном нападении и похищении его бывшей девушки Кортни Россел на ее рабочем месте, с детальным описанием удушения, угроз и физического насилия.

