Владимир Кириченко

Новый гендиректор PFL Джон Мартин поделился мыслями о потенциальном бою абсолютного чемпиона мира в тяжелом дивизионе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО) и популярного видеоблогера и боксера Джейка Пола (12-1, 7 КО) по правилам ММА.

Он отметил, что сооснователь PFL Донн Дэвис поддерживает связь с Полом и его бизнес-партнером Накисой Бидарианом. Цитирует Мартина bloodyelbow.com.

«Кажется, я уже месяц на должности, и я был довольно занят. Но я с нетерпением жду этой [встречи с Бидарином и Полом]. Насколько я понимаю, если Джейк решит драться в MMA, у него есть отношения с PFL, и мы были бы отличным местом для него. Так что подождём и увидим, что произойдёт». Он также ответил, хотел бы он провести этот бой. «Ответ – да! Это было бы отлично. Джейк невероятно хорошо выступил в боксе, и я думаю, что он удивил многих людей. И я бы с удовольствием рассмотрел возможность проведения его боя по правилам ММА в PFL».

При этом Мартин отказался подтвердить, состоится ли бой в 2026 году, или сделать прогноз относительно того, кто победит в этом поединке.

Напомним, Усик заявил, что готов к битве с Полом.