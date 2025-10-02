Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис для Sky Sports заявил, что абсолютному чемпиону мира в хэвивейте Александру Усику (24-0, 15 KO) пора задуматься о завершении карьеры.

«Только самому боксеру решать, когда уходить на пенсию. Он должен почувствовать желание завершить карьеру. Но он может научить многих молодых боксеров многим разным вещам: преданности делу, упорной работе, жертвам, ведь он сам через это прошел. Так что я бы посоветовал Усику завершить карьеру в свое время, но сделать это на вершине, как сделал я.

Я думаю, что Усик бы очень хорошо показал себя в мою эпоху, потому что он делает то, что делал Эвандер Холифилд. В эту эпоху он победил всех великих бойцов, всех соперников, которые стояли напротив него. Так что он проделал отличную работу.

Стать абсолютным чемпионом — это самая сложная задача, ведь ты хочешь быть лучшим в боксе, забрать себе все пояса и стать первым номером. Всегда есть другие боксеры, которые не хотят, чтобы ты этого добился. Они стоят рядом, они хотят побить тебя, стать первым боксером, который тебя победит. Поэтому ты должен позаботиться о том, чтобы уйти на вершине».