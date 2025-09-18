Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон (24-0, 11 KO) заявил, что хочет, чтобы Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) повесил перчатки на гвоздь после победы в поединке против Сауля Альвареса (63-3-2, 39 КО).

Цитирует Шакура boxing247.com.

«Я больше не хочу видеть, как он дерется. Всё дело в тренировочных лагерях и износе, от которого страдает его тело. Я думаю, что он добился в этом виде спорта всего, что мог. Он больше ничего не может сделать. Кроуфорд заставил одного из лучших бойцов нашего поколения выглядеть посредственно. Я считаю это большим достижением.

Все закончилось. Я думаю, что Кроуфорд посвятил много драгоценного времени своему телу и мастерству. Для него больше не осталось достижений. Он трехкратный абсолютный чемпион мира».