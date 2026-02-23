Бывший чемпион мира Виктор Постол (33-5, 12 КО) в интервью sport-express.ua оценил дальнейшие перспективы Александра Усика (24-0, 15 КО):

Думаю, что Усик уже доказал всё, что только можно было. Никаких его поединков в ММА или кикбоксинге я не вижу. Уверен, что этого не будет.

В боксе, возможно, третий бой с Фьюри или еще с кем-то. Заработать действительно большой гонорар.

Насколько я знаю, Александр, вроде бы, открывает какую-то свою промоутерскую компанию, чтобы вести ребят и проводить поединки. Повторюсь, можно заработать кучу денег и вложить в развитие спортсменов. Почему нет?