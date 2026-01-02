Потенциальный соперник Усика вместо поединка с украинцем хочет сразиться с Чисорой
Уайлдер считает, что Дерек может подготовить его к Александру
31 минуту назад
Фото: SHOWTIME
Бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 KO) в интервью Cigar Talk высказался о потенциальном поединке с Дереком Чисорой (36-13, 23 KO):
О, чувак, это мог бы быть настоящий бой. Знаешь что, пусть это будет разминка перед боем с Усиком. Мне это нравится. Если вы знаете Дерека, если вы его фанат, вы знаете, что он не слабак. Он не позволит над собой издеваться. У него менталитет альфа-самца, и когда ты противостояшь другому альфа-самцу, это проблема.
Напомним, что весной Уайлдер может провести мегафайт с Александром Усиком.