Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) отреагировал на победу британца Энтони Джошуа (30-4, 27 КО) над албанцем Кристианом Пренгой (20-2, 20 КО). Слова приводит Fight News.

Украинский боксер прокомментировал выступление Джошуа и выразил уверенность в его потенциальном поединке против Тайсона Фьюри (36-2-1, 25 КО):

Энтони Джошуа – следующий абсолютный чемпион мира. Первый раунд стал испытанием, но Эй Джей вернулся. Это бокс. Этот апперкот был хорош, и после него пошел нокдаун. Эй Джей вернулся и победил.

«Жадное пузо», я знаю, что сейчас ты будешь говорить, что у Джошуа хрустальная челюсть, бла-бла-бла. Убирайся. Я не видел выступления Фьюри в бою с Мариушем Вахом. Увидим ли мы дальше бой Джошуа-Фьюри? Да. Эй Джей победит. Он нокаутирует Фьюри