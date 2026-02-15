Денис Седашов

Британский хевивейтер Дэвид Прайс поделился мнением относительно предстоящего поединка между его соотечественниками — обладателем титула WBO в тяжелом весе Фабио Вордли (20-0-1, 19 KO) и бывшим чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 KO). Слова приводит Seconds Out.

Прайс назвал Дюбуа самым опасным супертяжеловесом современности, одновременно обратив внимание на проблемы в защите боксера, которые могут существенно повлиять на ход боя.

Любой супертяж всегда опасен, но сейчас Даниэль Дюбуа, возможно, самый опасный супертяж в мире — даже несмотря на поражение в последнем бою. В то же время у Фабио Вордли отличный ход, невероятная для тяжелого веса скорость рук и очень зрелищный, ориентированный на болельщиков стиль. Дэвид Прайс

Напомним, что поединок запланирован на 9 мая и пройдет в Манчестере.