Прайс – про поединок Фьюри с россиянином: «Он опасен»
Дэвид считает, что Махмудов — хороший кандидат для камбэка
31 минуту назад
Британский хевивейтер Дэвид Прайс поделился мыслями о бое Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO) и арсланбека махмудова (21-2, 19 KO). Бойца цитирует vringe.com:
Я считаю, что это хороший бой. Этот поединок имеет смысл. Махмудов сейчас после победы над известным в Британии популярным бойцом (Дэвидом Алленом). Он хорошо выглядел в бою, он хороший атакующий боец, и из-за него Тайсон будет настороже. Потому что он опасен. Тайсону Фьюри нельзя расслабляться ни на минуту, ему нужен кто-то подобный напротив него. Ему не нужен еще один Сефер Сефери для боя-возвращения. Он не был вне бокса долгое время, он не испортил своё тело так, как он делал в предыдущем возвращении. Он следит за собой, и такая пауза могла послужить ему хорошую службу. Кто знает?
Напомним, что президент UFC хочет организовать поединок Энтони Джошуа – Фьюри.