Претендент на титул Усика красиво вызвал украинца на бой, использовав украинский язык
Паркер старается добиться поединка с Александром
около 2 часов назад
Фото: Instagra
Временный чемпион WBO Джозеф Паркер (36-2, 24 KO) стильно бросил вызов Александру Усику (24-0, 15 KO).
Новозеландец передал абсолютному чемпиону «привет» на украинском и красиво обыграл слова песни a-ha Take on me:
Дай мне шанс, прими мой вызов, потому что я уйду через день или два…
Напомним, WBO подтвердила то, что Усик должен провести свою обязательную защиту титула против Паркера.