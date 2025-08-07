Британский боксер супертяжелого дивизиона Дэвид Аллен (24-7-2, 19 KO) поделился ожиданиями от поединка против россиянина Арсланбека Махмудова (20-2, 19 KO).

«Когда мне прислали список имен, я подумал: «Раз уж мы здесь, надо выжать максимум из ситуации». Поэтому я выбрал Махмудова.

Он большой, и это поможет собрать арену в Шеффилде. Я знаю: если я его побью – меня ждут очень большие бои. Моя мотивация — я хочу стать очень богатым. Если я его побью, я буду невероятно богатым. Это будет что-то.

Я не волнуюсь из-за него. Просто хочу выиграть, получить еще один большой бой — и, надеюсь, после этого уже спокойно отдыхать всю жизнь.

Каждый раз, когда от меня ожидают победы, я проигрываю. Я не очень хорошо справляюсь с давлением. Именно поэтому я выбрал Махмудова. Многие считают, что он меня победит – мне это нравится. Я люблю удивлять.

Думаю, когда Махмудов выйдет в ринг со мной, он и многие другие увидят, что я гораздо умнее в защите, чем кажется. Я сильнее, чем обо мне думают.

Я не выгляжу как кто-то опасный, но думаю, могу его победить. Да, я аутсайдер, но считаю, что у меня есть стиль, необходимый для этого».