Президент UFC и Zuffa знает, где состоится бой между Джошуа и Фьюри
Деньги всё решают?
Джошуа и Фьюри / Фото - Sky Sports
Генеральний директор UFC и руководитель Zuffa Boxing Дейна Уайт для Sky Sports сообщил, что ему известно место проведения боя бывших чемпионов мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (30-4, 27 KO) и Тайсона Фьюри (36-2-1, 25 КО).
«Именно мы заключили все соглашения по этому бою. Я договаривался о месте проведения, поэтому и знаю, где будет бой.
В конце концов, правда заключается в том, что вы поедете туда, где есть деньги».
Мегафайт между Джошуа и Фьюри может состояться 20 ноября в Нью-Йорке.
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