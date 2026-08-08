Владимир Кириченко

Генеральний директор UFC и руководитель Zuffa Boxing Дейна Уайт для Sky Sports сообщил, что ему известно место проведения боя бывших чемпионов мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (30-4, 27 KO) и Тайсона Фьюри (36-2-1, 25 КО).

«Именно мы заключили все соглашения по этому бою. Я договаривался о месте проведения, поэтому и знаю, где будет бой. В конце концов, правда заключается в том, что вы поедете туда, где есть деньги».

Мегафайт между Джошуа и Фьюри может состояться 20 ноября в Нью-Йорке.

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