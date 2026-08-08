Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в тяжелом дивизионе Энтони Джошуа (30-4, 27 KO) в интервью Sky Sports News, верит, что поединок его клиента против Тайсона Ф'юри (36-2-1, 25 КО) состоится в Великобритании, а не в США.

«В конце августа состоится пресс-конференция. Я не буду сидеть здесь и говорить, что бой ни в коем случае не состоится в США, потому что все может измениться. Но мне действительно кажется, что поединок должен состояться в Великобритании, и мы сделаем все возможное для этого.

Мы против поединка в США. Похоже, что все остальные с этим согласны, но не Энтони Джошуа. Он чувствует ответственность перед британскими фанатами бокса и сделает все возможное, чтобы дать им то, чего они хотят.

Мы готовы драться в ноябре. Нет причин откладывать этот бой. Мы попытаемся сделать так, чтобы проведение этого боя в США стало максимально невыгодным с финансовой точки зрения — в надежде, что они в конечном итоге скажут: «Хорошо, давайте устроим его в Великобритании».

«Конечно, Нью-Йорк — мировая столица развлечений. Но кому это интересно? Это двое британцев и самый большой бой в истории британского бокса. Но я разбираюсь в бизнесе».