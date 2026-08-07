Стало известно, где и когда может состояться бой Джошуа – Фьюри
Есть главный претендент на проведение мегафайта
Фьюри и Джошуа / Фото - LA Times
По информации журналиста Sports Illustrated Криса Мэнникса, мегафайт между Энтони Джошуа (30-4, 27 КО) и Тайсоном Фьюри (36-2-1, 25 КО) может состояться 20 ноября.
«По словам источников, переговоры еще продолжаются, но предполагаемая дата — 20 ноября.»
Проведение боя в пятницу позволит избежать конкуренции со студенческим футболом.»
Напомним, ранее этот же журналист сообщил, что вечер бокса «почти наверняка» состоится в Соединённых Штатах.
Главным претендентом на проведение является арена Madison Square Garden, которая находится в Нью-Йорке.
Ранее в Великобритании назвали причину, по которой бой Джошуа – Фьюри не состоится.