Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (36-2-1, 25 КО), поделился мыслями о потенциальном поединке своего клиента против Энтони Джошуа (30-4, 27 KO).

Функционер считает Цыганского короля безоговорочным фаворитом и уверен, что Фьюри по силам отправить соперника в нокаут. Слова приводит DAZN.

Я считаю Тайсона явным фаворитом. Я говорил это с самого начала. Знаете, стили делают бои, и я думаю, что Тайсон остановит Эй Джея. Он сделает то же, что сделал Даниэль Дюбуас.

Ну, он уже не тот, что раньше, правда же? И сколько ему сейчас лет? 36? Я уже старый дед, не помню.

Знаете, он тренировался с Усиком и делал все, что должен был. Он выглядит невероятно. Они заставили его работать по новому, жесткому режиму физподготовки. Но что ты точно не можешь сделать в боксе – так это накачать мышцы на своем подбородке.