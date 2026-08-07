Владимир Кириченко

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (36-2-1, 25 КО), для The Stomping Ground поделился мыслями о месте проведения поединка его клиента с экс-владельцем титула Энтони Джошуа (30-4, 27 KO).

Похоже, мы движемся к Нью-Йорку. Что нового можете рассказать?

«Сейчас я ничего не могу сказать, потому что еще ничего не завершено и официально не объявлено. Это не мне объявлять. Это должны сделать люди, которые вкладывают в это деньги, то есть Его Высокопреосвященство.

Когда все будет окончательно согласовано и оформлено, тогда об этом объявят. Но я абсолютно уверен, что этот бой состоится».

Не будет ли это, возможно, немного грустным завершением этого противостояния, если оно в итоге пройдет за океаном и позже в карьере, чем должно было бы для обоих боксеров?

«Ну, с тем, что это происходит позже, уже ничего не поделаешь – они находятся в том возрасте, в котором находятся. Но главное, что бой будет конкурентным, и главное, что они оба этого хотят. Наконец это происходит, так что посмотрим.

Иногда с такими боями бывает так: кажется, что они должны были состояться несколько лет назад, но в итоге могут оказаться даже лучше. Кто знает?

Но если бой и пройдет не на «Уэмбли», то точно не из-за того, что промоутер не пытался его там организовать. Они хотели провести его на «Уэмбли» в утренние часы, но, насколько я понимаю, это не удалось. Хотя я не уверен».

Если говорить о самом поединке, то сейчас это уже совсем другой бой. Я знаю, что вы всегда были уверены в победе Тайсона Фьюри. Является ли сейчас это более равным боем между ними, или, наоборот, на этом этапе карьеры это еще более легкий поединок для Тайсона?

«Я считаю... Знаете старую пословицу: стили делают бои. Я просто думаю, что Тайсон неудобен для него. Я всегда считал, что Тайсон его победит. Так же, как считал, что Даниэль Дюбуа тоже одолеет Джошуа».

Сообщалось, что британский мегафайт Фьюри – Джошуа не хотят видеть в США.