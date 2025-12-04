Президент WBC Маурисио Сулейман высказался о потенциальном поединке Александра Усика (24-0, 15 KO) и Деонтея Уайлдера (43-4-1, 42 KO). Функционера цитирует vringe.com:

Усик дважды бился с Фьюри, а потом сразился с Дюбуа, дайте ему шанс. Может, он думает, что Уайлдер — это легкий бой.

Посмотрите на бой Пакьяо против Барриоса. Здесь дело в стилях, здесь дело в моменте, здесь дело в том, что происходит у тебя с психическим здоровьем. Деонтей Уайлдер был чемпионом 5 лет, провел 10 успешных защит титула, у него один из самых высоких коэффициентов нокаутов в истории, и он замечательный атлет. У него не шло в недавнем прошлом, потому что он проиграл Фьюри, одному из величайших чемпионов в новейшей истории. Затем он проиграл Чжану и Паркеру. С Паркером он не мог ничего поделать в бою. Легко кого-то просто списать со счетов. Нет, надо смотреть на всю картину в целом. Если Усик сразится с Уайлдером, я буду очень рад. Мне это нравится, Деонтей заслуживает еще одного шанса. Он всегда был с WBC. Усик — это великолепный боец, но ты никогда не можешь списывать со счетов этот удар.