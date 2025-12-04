Усик – о российско-украинской войне: «Сейчас нас хотят завоевать»
Чемпион признался, что видит в Украине большие перспективы
около 5 часов назад
Фото: Instagra
Владелец титулов WBA/WBC/IBF Александр Усик (24-0, 15 KO) в интервью Fight Hub TV рассказал, каким видит будущее Украины на фоне российско-украинской войны:
У меня большие надежды на Украину. Очень огромные! Это невероятная страна, там очень умные люди, там очень добрые люди, очень сильные люди, которые отстаивают свою правоту. Сейчас нас хотят завоевать и так далее. У меня невероятные ощущения о Украине, и у меня невероятные планы, которые я буду воплощать в своей стране.
