Президент WBC объявил о санкционировании боя между Фьюри и Джошуа.
Победитель получит право выйти на ринг против Агита Кабайеля
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что организация санкционирует возможный бой между Тайсоном Фьюри (36-2-1, 25 КО) и Энтони Джошуа (30-4, 27 КО) как претендентский. Слова приводит Boxingscene.
Победитель этого противостояния получит право на бой с действующим чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе, немцем Агитом Кабайелем (27-0, 19 КО).
WBC абсолютно точно санкционирует этот бой как финальный элиминатор, поскольку Тайсон Фьюри является первым номером рейтинга в дивизионе. Наша организация будет гордиться участием в продвижении такого поединка.
Они оба — выдающиеся бойцы, а Тайсон Фьюри — один из самых выдающихся амбассадоров WBC за всю историю. Мы очень им гордимся. Он всегда был дружелюбным и добрым человеком как на ринге, так и вне его.
Предварительно бой между Фьюри и Джошуа запланирован на 20 ноября в США.
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