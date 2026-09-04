Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливьери для El Nuevo Dia поделился подробностями пребывания бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях украинца Василия Ломаченко (18-3, 12 КО) в Пуэрто-Рико.

«Он рассматривает возможность возвращения. Живет в Пуэрто-Рико и выбрал остров из-за климата, истории и боксерской культуры. Кроме того, в Пуэрто-Рико есть много бойцов в полулегком и втором полулегком весе, с которыми он может проводить спарринги.

Он также выразил искренний интерес к тому, чтобы в случае возвращения сражаться за титул WBO с целью стать абсолютным чемпионом.

Он хотел бы встретиться с Чарли Суаресом, который занимает первое место в рейтинге WBO в весе до 130 фунтов и является официальным претендентом на титул чемпиона мира Наваррете».