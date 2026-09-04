Президент WBO объяснил, почему Ломаченко выбрал Пуэрто-Рико для своего возвращения на ринг
Звездный украинец настроен побороться за титул абсолютного чемпиона
Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливьери для El Nuevo Dia поделился подробностями пребывания бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях украинца Василия Ломаченко (18-3, 12 КО) в Пуэрто-Рико.
«Он рассматривает возможность возвращения. Живет в Пуэрто-Рико и выбрал остров из-за климата, истории и боксерской культуры. Кроме того, в Пуэрто-Рико есть много бойцов в полулегком и втором полулегком весе, с которыми он может проводить спарринги.
Он также выразил искренний интерес к тому, чтобы в случае возвращения сражаться за титул WBO с целью стать абсолютным чемпионом.
Он хотел бы встретиться с Чарли Суаресом, который занимает первое место в рейтинге WBO в весе до 130 фунтов и является официальным претендентом на титул чемпиона мира Наваррете».
Также Оливьери сообщил, что Ломаченко вместе с семьей живет в Пуэрто-Рико уже около двух месяцев.
Ранее стало известно, договорился ли Ломаченко о поединке с Суаресом.
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