Легенда бокса «уничтожила» бывшего конкурента Ломаченко
Звезному американцу не нравится уровень оппозиции своего соотечественника
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях американец Джеймс Тони (77-10-3, 47 KO) поделился мыслями о своем соотечественнике, обладателе титула WBO в первом полусреднем дивизионе Шакуре Стивенсоне (25-0, 11 KO).
Цитирует Тони boxingnewsonline.net.
«Я не знаю, почему люди считают Шакура номером один вне всех категорий [P4P]? Чего он достиг? Не та эпоха. Если бы он делал это в мою эпоху, это было бы очень впечатляюще.
Это его вина, потому что если он хочет быть лучшим, он должен сражаться с лучшими. Не выдумывай никаких оправданий. Я так делал. Рой Джонс так делал. Марвин Хаглер. Понимаете, о чем я? Если хочешь кого-то обвинять, то подкрепляй свои слова фактами, как я это делаю каждый раз».
Также Джеймс рассказал, что считает чемпиона WBA и WBO в тяжелом весе Дэвида Бенавидеса лучшим боксером сейчас P4P.
Напомним, Стивенсон анонсировал переход в новую весовую категорию.