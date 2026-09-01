Станет абсолютом? Красюк дал четкий ответ относительно будущего Ломаченко
Промоутер уверен, что у украинца все планы осуществятся
Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк оценил шансы Василия Ломаченко (18-3, 12 КО) получить статус абсолютного чемпиона мира. Сообщает LuckyPunch.
В своих соцсетях промоутер заявил, что экс-чемпион в трех дивизионах способен достичь этого, если сохраняет необходимую форму.
По информации президента WBO, Ломаченко готовится к поединку в Пуэрто-Рико. Ожидаемым соперником является первый номер рейтинга WBO во втором полулёгком весе Чарли Суарес.