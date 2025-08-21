Том Леффлер, промоутер украинского боксера первого среднего дивизиона Сергея Богачука (26-2, 24 KO), обратился к WBC относительно позиции украинца в рейтинге организации.

Цитирует Леффлера пресс-служба WBC.

«В прошлом году Богачук провел официальный элиминаторный бой за статус обязательного претендента против Ишмаэля Дэвиса в Эр-Рияде. С тех пор он терпеливо ждет, чтобы WBC официально назначила его обязательным претендентом.

Он оставался активным, у него запланирован бой с Брэндоном Адамсом в рамках большого вечера бокса Канело – Кроуфорд, который состоится 13 сентября.

В последнем рейтинге я заметил, что Джарон Эннис поднялся на позицию №1, а Сергей теперь – №2. Это не имеет смысла, если Сергей является обязательным претендентом. Это также нелогично, поскольку Джарон Эннис никогда не выступал в первом среднем весе. Третья причина, почему это нелогично – Эннис следующий бой проводит в рамках официального элиминаторного поединка WBA. Насколько мне известно, правила WBC исключают боксеров из рейтинга, если они участвуют в элиминаторных боях другой организации.

В свете вышеуказанных моментов я с уважением прошу рейтинговый комитет восстановить Сергея Богачука на его законной позиции №1 как обязательного претендента на титул чемпиона».