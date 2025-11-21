Промоутер Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) Эдди Хирн высказался о поединке его подопечного с Джейком Полом. Функционера цитирует vringe.com:

Если AJ его уничтожит, это будет хорошая новость для меня. Тем самым он устранит мою головную боль. Если Джейк победит, то это будет означать только одно – с Джошуа покончено. Я не хочу конкурентного боя. Не хочу 50 на 50. Хочу 99 на 1 в пользу Джошуа.

Вижу, многие удовлетворены одной мыслью о том, что AJ сделает так, чтобы Пол исчез из мира бокса. Думаю, что всё же нужно отдать парню должное. Было много критики по уровню его противостояния. Он доказал свою смелость. Это повышение уровня противостояния – как другая стратосфера.

Мы хотели провести небольшой 8-раундовый поединок. Вместо этого получили 8-раундовый бой с Джейком, на кону которого столько денег, что мы даже не могли об этом мечтать. Серьезные задачи начнутся уже в следующем году с (Турки) Аль аш-Шейхом. Просто мы не могли отказаться от такого предложения. Это огромное событие. Как сказал AJ в пресс-релизе, «никакой пощады». Это не выставочный бой. Это настоящий официальный поединок в хевивейте.