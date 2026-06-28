Британский специалист Доминик Ингл на YouTube-канале Boxing King Media поделился мыслями о следующем сопернике для бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика (25-0, 16 KO).

Тренер считает, что оптимальным вариантом для 39-летнего украинца является поединок против американского нокаутера Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 KO).

Думаю, после своего последнего выступления ему следует драться с Деонтеем Уайлдером. Это был бы замечательный бой просто для зрелищности: Уайлдер наносит мощные удары, а Усик пробивается сквозь них. Ему скоро 40, и в какой-то момент он уменьшит темп. Но если он зацепит Уайлдера, это будет зрелищный нокаут.

Он боксировал с Джошуа, Дюбуа, Фьюри, Чисорой — со всеми ними. Было бы жаль, если бы он не нокаутировал еще одного чемпиона в тяжелом весе – Деонтея Уайлдера.