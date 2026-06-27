«Он давно всем все доказал»: Гвоздик отреагировал на резонансное заявление Усика по поводу титулов
Александр поддержал решение звёздного боксёра
около 4 часов назадПодписаться в
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (21-3, 17 KO) поделился мнением о решении Александра Усика (25-0, 16 КО) отказаться от титулов в супертяжелом весе.
Гвоздик полностью поддержал этот шаг соотечественника, отметив, что Усик достиг абсолютного максимума в боксе и теперь может сосредоточиться на сохранении здоровья и личной жизни. Слова приводит Fight News.
Александр, на мой взгляд, достиг в боксе всего возможного и невозможного. Думаю, если сравнивать его достижения в любителях и профессионалах, он – самый титулованный боец за всю историю. Считаю, он уже давно всем все доказал. Если чувствует, что сейчас подходящий момент, то я в любом случае его поддерживаю. Больше нечего достигать. Просто в общем. Ни с точки зрения спортивных достижений, ни в финансовом плане, мне кажется, проблем нет. Поэтому сейчас мотивация – оставаться здоровым, наслаждаться жизнью и все.
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