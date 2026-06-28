Денис Седашов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) согласовал бой против экс-чемпиона по версии WBC Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 KO). Об этом сообщает издание BoxingScene со ссылкой на промоутера Эдди Хирна.

Информацию о заключении сделки Хирн озвучил в Бруклине перед вечером бокса на арене Barclays Center. Соглашение было достигнуто на следующий день после того, как 39-летний украинец отказался от трех титулов (WBA, WBC и IBF).

Желание Александра Усика победить всех великих тяжеловесов своей эпохи побудило его провести следующий поединок с бывшим чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером, заявил промоутер Эдди Хирн в субботу. Перед объединительным боем за титул в 154 фунтах между Ксандером Саясом и Джароном «Бутсом» Эннисом на стадионе «Барклайс-центр» в Бруклине Хирн намекнул Крису Мэнниксу из DAZN, что сделка заключена, через день после того, как Усик отказался от своих трех поясов в тяжелом весе (WBA, WBC, IBF). Едді Хирн

Чисора: «Уайлдер хорошо себя покажет в бою с Усиком».