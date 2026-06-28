Не все потеряно: Усик сохранил пояс The Ring
Звезда мирового бокса оставил один титул
около 2 часов назадПодписаться в
Александр Усик / Фото - ESPN
Бывший абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик (25-0, 16 КО) продолжит владеть титулом чемпиона по версии журнала The Ring в супертяжелом дивизионе.
Об этом для ESPN сообщил директор команды боксера Сергей Лапин.
Ранее Усик освободил титулы традиционных боксерских организаций, которыми до сих пор владел – WBC, WBA и IBF.
Титул WBC уже получил временный чемпион Агит Кабайель.
Сообщалось, что Александр заинтересован в реванше с Рико Верховеном или в поединке с Деонтеем Уайлдером.
Ранее Лапин раскрыл причину отказа от поясов.