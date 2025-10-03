Тренер Емельяненко – о Усике: «Я думаю, что ему нет места в ММА»
В России не верят в успех украинца
около 2 часов назад
Александр Усик / Фото - ВВС
Александр Мичков, тренер известного российского бойца ММА Фёдора Емельяненко, оценил потенциальный переход абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом дивизионе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО) в ММА.
Цитирует Мичкова telecomasia.net.
«Учитывая возраст Усика, я думаю, что ему нет места в ММА. Если его соперник боксер, то, очевидно, у Александра больше шансов на победу. Но если это даже кикбоксер, у него будут проблемы.
Было бы впечатляюще, если бы Усик смог продержаться минуту против простого борца».
Напомним, Усик может провести бой против видеоблогера и боксера тяжелого веса Джейка Пола по правилам ММА.