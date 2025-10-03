Александр Мичков, тренер известного российского бойца ММА Фёдора Емельяненко, оценил потенциальный переход абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом дивизионе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО) в ММА.

Цитирует Мичкова telecomasia.net.

«Учитывая возраст Усика, я думаю, что ему нет места в ММА. Если его соперник боксер, то, очевидно, у Александра больше шансов на победу. Но если это даже кикбоксер, у него будут проблемы.

Было бы впечатляюще, если бы Усик смог продержаться минуту против простого борца».