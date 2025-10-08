Генеральный директор Matchroom Boxing Фрэнк Смит поделился мыслями о перспективах британского боксера полутяжелого дивизиона Бена Виттакера (9-0-1, 6 КО).

Цитирует Смита boxingnews24.com.

«Все зависит от правильного развития. У нас есть нужная платформа, чтобы продвигать его и направлять в правильном направлении. Все сводится к постепенному прогрессу в карьере.

На мой взгляд, до сих пор у него не было правильного матчмейкинга. Все не было сделано должным образом – и именно это мы можем исправить, чтобы довести его до вершины.

Без сомнения, он — самая яркая звезда британского бокса с потенциалом стать настоящей суперзвездой. У него есть все необходимое».