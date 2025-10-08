Гендир Matchroom Boxing назвал самую яркую звезду британского бокса
Это не Итаума
20 минут назад
Генеральный директор Matchroom Boxing Фрэнк Смит поделился мыслями о перспективах британского боксера полутяжелого дивизиона Бена Виттакера (9-0-1, 6 КО).
Цитирует Смита boxingnews24.com.
«Все зависит от правильного развития. У нас есть нужная платформа, чтобы продвигать его и направлять в правильном направлении. Все сводится к постепенному прогрессу в карьере.
На мой взгляд, до сих пор у него не было правильного матчмейкинга. Все не было сделано должным образом – и именно это мы можем исправить, чтобы довести его до вершины.
Без сомнения, он — самая яркая звезда британского бокса с потенциалом стать настоящей суперзвездой. У него есть все необходимое».
До этого промоутером Виттакера была компания BOXXER Бена Шалома.
Виттакер провел последний бой в апреле. Он в реванше нокаутировал Лиама Кэмерона во 2-м раунде — первый бой закончился вничью техническим решением судей, в том поединке оба боксера выпали из ринга.
Напомним, накануне Бен стал клиентом промоутерской компании Matchroom Boxing.
