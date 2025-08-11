Спарринг-партнёр Усика назвал единственного, кто может нокаутировать украинца
Баколе уверен в своих силах
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Тяжеловес Мартин Баколе (21-2, 16 KO) рассказал о спарринге с Александром Усиком (24-0, 15 KO) в тренировочном лагере. Слова конголезца приводит fightnews.info:
Я говорю вам, что избил его как ребенка. Он был за рингом, его тренер говорил ему, что делать, но Усик не мог этого сделать. Они начали говорить на украинском, а я продолжал стоять на ринге. Он ушел, а потом вернулся через 3-4 минуты. Люди говорят, что я сумасшедший, но единственный человек, который может сейчас остановить Усика, — это Мартин Баколе.
Напомним, что Усик оказался вне топ-10 P4P от BoxRec.