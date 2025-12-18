Промоутер Фьюри хочет свести жертву Усика с новым обладателем титула украинца
Воррена заинтересовала идея поединка Вордли с Чисорой
около 14 часов назад
Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен высказался о потенциальных вариантах для Дерека Чисоры (36-13, 23 KO). Функционера цитирует vringe.com:
Я бы организовал Дереку поединок с Вордли! Сначала мы планировали сделать для Чисоры бой с Уайлдером. Но ничего не вышло, потому что Деонтей решил двигаться в другом направлении. Затем были разговоры о третьем бое Дерека с Уайтом. Сначала все было согласовано, потом все переиграли, и этот вариант отложили. Чисора давно не проводил боев. Поскольку он в статусе обязательного претендента (IBF), ему желательно как можно скорее вернуться на ринг, иначе он рискует потерять этот статус без боя.
Напомним, что Деонтей Уайлдер не против подраться с Чисорой.
Поделиться