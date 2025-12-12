Чисора про Усика: «Он просто живет своей жизнью»
Британский боксер считает, что украинец проводит слишком много времени в «своей жизни»
14 минут назад
Бывший двукратный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Дерек Чисора высказал свое мнение о абсолютном чемпионе мира Александре Усике (24-0, 15 КО) и его обладании поясами.
Слышал, что сейчас он проводит слишком много времени в Дубае и в своей «другой жизни». Он просто живет своей жизнью, так? То, что делает Усик, неправильно. Вы не сможете удерживать все пояса одновременно. Если не хотите драться за все титулы, оставьте себе пару, откажитесь от некоторых и проведите хороший бой за них.
Команды Усика и Уайлдера вступили в переговоры о бое в 2026 году.