Хирн: «Джошуа — крупнейшая звезда мирового бокса»
Промоутер британского боксера высоко оценил своего клиента
около 5 часов назад
Фото: Getty Images
Эдди Хирн, промоутер британского боксера Энтони Джошуа (29-4, 26 KO), бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе, в эфире шоу The Ariel Helwani Show высказался о своем клиенте.
Сейчас абсолютно нет никаких сомнений в том, что Энтони Джошуа — самая большая звезда мирового бокса.
Хирн — о будущем Джошуа: «Мы готовы бороться за титул в любой момент».
Поделиться