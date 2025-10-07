Промоутер Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO) Фрэнк Уоррен высказался о возвращении подопечного на ринг. Слова функционера приводит fightnews.info:

Я думаю, что он вернется. Я считаю, что он хочет вернуться и сделает это. Но я продолжаю говорить, что ему решать, когда он будет готов вернуться. Но, как я сказал, это произойдет не в этом году, а в следующем.

Он невероятный, он персонаж, но самое главное – он умеет драться. Забудьте о мнении людей насчет судейских решений, его бои с Усиком были ужасно хороши. Очень захватывающие поединки хорошего качества. Фьюри никогда не заставлял вас скучать в ни одном из своих боев.