Промоутер Фабио Уордли (20-0-1, 19 KO) Фрэнк Уоррен отреагировал на слова менеджера Александра Усика (24-0, 15 KO) о пропавшем интересе к поединку с британцем. Функционера цитирует vringe.com:

До бою они говорили иначе – обещали дать бой победителю. Тут всё просто. В WBO уже заказали обязательную защиту. Так что теперь Усику решать. У него три варианта: сражаться, отказаться от титула или дождаться, когда его лишат пояса. Надеюсь, что он даст бой. Потому что они заполнят стадион Уэмбли. Бой Паркер – Вордли собрал хорошую кассу. Так что у нас будет отличный бой.

У Вордли крутой удар. Он показал это в 19 из 20 проведённых поединков. Он всегда позади на судейских картах, но ему всегда удается сделать это. Фабио заслужил бой с Усиком. Они заполнят Уэмбли.