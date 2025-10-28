Паркер после поражения от Уордли оценил шансы Фабио в поединке с Усиком
Джозеф сомневается, что украинец британцу по зубам
около 3 часов назад
Фото: Twitter
Экс-чемпион мира Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) поделился мыслями о потенциальном поединке Александра Усика (24-0, 15 KO) и Фабио Вордли (20-0-1, 19 KO). Слова новозеландца приводит fightnews.info:
Не уверен, что он сможет победить Усика. Если бой все же состоится, мы увидим, как оно будет, но я чувствовал, что вел по очкам. Как сказал Энди, у него есть этот уравнитель – удар, который может все изменить. После боя я чувствовал себя нормально, хотел продолжать. Я хочу вернуться в ринг.
