Денис Седашов

Непереможний британський суперважковаговик Фабіо Вордлі (20–0–1, 19 КО) высказался о возможном бое против абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 КО), подчеркнув, что не боится украинца и верит в свои силы. Слова приводит The Ring.

Нельзя недооценивать, насколько он хорош как боксер и какой у него огромный талант. Но в конечном счете я верю в себя. Мне все равно, кто он такой. В ринге он — просто человек напротив, у которого две руки, так же как и у меня. И я уверен, что могу победить любого, кто выходит со мной в ринг. Фабио Уордли

Ранее британский промоутер Фрэнк Уоррен подтвердил, что поединок Усика с Вордли является одним из реальных вариантов для украинца.