Звездный боксер Райан Гарсия заявил, что отказался от поединка с Джейком Полом и назвал причины. Американца цитирует fightnews.info:

Я не согласился на бой с Джейком Полом, потому что у меня был запланирован поединок с Марио Барриосом. Мне предлагали 20 миллионов. Но я согласился сразиться с Барриосом за меньшую сумму, чтобы всё вам показать. А бой с Полом – это глупое противостояние. Он весит 100 килограммов, черт возьми.

Болельщики не будут думать, что я хорош, если только я его не нокаутирую. Как я нокаутирую 100-килограммового парня, который умеет боксировать? Да, я мог бы поймать его, но он пытался драться в 12-унционных перчатках. Я хочу драться в 8-унционных. Позвольте мне надеть 8-унционные перчатки. А он тогда может драться в 12-унционных. Это справедливо. На твоей стороне вес, а на моей – четыре унции веса перчаток.