Райан Гарсия анонсировал поединок против скандального британца
Бой состоится на шоу в Лас-Вегасе
около 3 часов назад
Владелец титула WBC в полусреднем дивизионе американец Райан Гарсия (24-2, 20 КО) анонсировал поединок против звездного британского боксера Конора Бенна (24-1, 14 KO).
«Это будет в августе. Мы проведем это в Вегасе.
Его зовут Конор Бенн. Он из Великобритании. Да, ребята, Конор получит по полной».
11 апреля Конор победил единогласным решением судей бывшего чемпиона мира Реджиса Прогрейса.
Напомним, Турки Аль аш-Шейх готовит серию мегафайтов с участием главных звезд мирового бокса.
