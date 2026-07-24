Хижняк оказался легче Патрача на церемонии взвешивания перед боем.
Для украинца это будет второй бой на профессиональном ринге
около 2 часов назадПодписаться в
Олимпийский чемпион по боксу Александр Хижняк (1-0, 1 КО) и французский полутяжеловес Ленни Патрач (8-0-1, 5 КО) прошли официальную процедуру взвешивания накануне личного поединка.
Результаты взвешивания:
Александр Хижняк – 78,47 кг
Ленни Патрач – 79,74 кг
Бой состоится 25 июля в андеркарде главного события вечера — противостояния бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) против албанца Кристиана Пренги (20-1, 20 КО).
Для украинского олимпийского чемпиона это будет второй поединок на профессиональном ринге.
Хижняк прибыл в Саудовскую Аравию, где состоится его бой на шоу Джошуа – Пренга.
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