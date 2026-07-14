Ломаченко, Кличко, Усик: Хижняк собрал своего «идеального боксера»
Украинец назвал боксеров, чьими навыками он восхищается больше всего
около 1 часа назадПодписаться в
Олимпийский чемпион Александр Хижняк поделился своим видением идеального боксера, назвав лидеров в различных технических и физических компонентах. По мнению украинца, лучший боксерский интеллект имеет Василий Ломаченко (18-3, 12 КО), а главным ориентиром в современном спорте является Александр Усик (25-0, 16 КО). Слова приводит USYK-17 PROMOTIONS.
Выносливость – Теренс Кроуфорд, футворк – Сауль Альварес, боксерский IQ – Василий Ломаченко, джеб – Владимир Кличко, защита – Флойд Мейвезер, скорость – Мэнни Пакьяо, сила – Оскар Де Ла Хойя.
Топ из топов — Александр Усик. Гордимся им, восхищаемся и ставим в пример.
Уже 25 июля Хижняк проведет поединок против непобежденного французского полутяжа Ленни Патрака (8-0-1, 5 КО).
Хижняк проведет второй профессиональный бой в андеркарде поединка Джошуа в Саудовской Аравии.