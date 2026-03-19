Россия и Беларусь стали членами World Boxing
Кроме стран-агрессоров, к организации присоединились еще восемь государств
около 2 часов назад
Исполнительный совет World Boxing включил россию и беларусь в список стран-членов. Сообщает пресс-служба организации.
Вместе с ними в организацию вступили еще восемь государств: Кипр, Мозамбик, Ниуэ, Папуа-Новая Гвинея, Танзания, Тонга и Замбия. На данный момент структура объединяет 168 национальных федераций.
Ожидается, что боксеры из стран-агрессоров получат нейтральный статус и будут выступать как индивидуальные атлеты без флага и национального гимна.
