Дебютный гол Баптистеллы помог Металлисту 1925 победить СК Полтаву
Еще один мяч в составе победителей забил Итодо
около 3 часов назад
Металлист 1925 одержал домашнюю победу над СК Полтава в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги.
Счет в поединке был открыт в конце первой половины игры. Петер Итодо отличился голом в раздевалку. Сразу после перерыва хозяева удвоили преимущество — Кауан Баптистелла забил свой дебютный мяч в составе Металлиста 1925.
УПЛ. 21-й тур
Металлист 1925 – СК Полтава – 2:0
Голы: Итодо, 45+2, Баптистелла, 50
Металлист 1925 имеет в активе 34 очка и продолжает занимать пятое место в УПЛ. СК Полтава с 9 баллами остается на последнем месте турнирной таблицы.
