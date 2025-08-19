Бывший чемпион мира Антонио Тарвер для BoxNation поделился эмоциями после победы британского проспекта Мозеса Итаума (13-0, 11 КО) над ветераном хэвивейта Диллианом Уайтом (31-4, 21 КО).

«Мне нравится то, что я вижу. А его самообладание вообще произвело впечатление. Обратите внимание: он не бросается широкими боковыми, не рассчитывает на случайное «а вдруг попадет». У него все надежно идет от джеба. Теперь я понимаю, почему парня сравнивают с Майком Тайсоном. Потому что как только его кулак достигает цели – эффект получается такой же. Но время проверить, как он будет выглядеть на уровень выше.

От прежнего Вайта осталась лишь тень. Мы не узнаем, из чего сделан этот парень, пока он не выйдет против того, кто сможет дать отпор. Против кого-то из топ-10. Хргович не подойдет, он слишком медленный. Трудяга, но очень медленный. Если хотите действительно протестировать Итауму, то здесь нужен Кабайел. Считаю, что сначала нужно понять, из чего сделан этот парень. А уже потом выставлять его против чемпиона».